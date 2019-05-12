Агент: "Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но "Спартак" отказал"

Теги спартак москвамассимо каррераденис глушаков

Агент: "Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но "Спартак" отказал"

Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, заявил, что итальянский специалист просил руководство клуба отдать в аренду полузащитника Дениса Глушакова

"У Карреры не было никаких проблем с другими футболистами. У него была проблема только с Глушаковым. Когда Каррера просил отдать игрока в аренду или продать его, потому что у него с футболистом не получалось, клуб ответил отказом. Вот в этом и вся проблема", - приводят слова Трабукки российские СМИ.

Напомним, что 55-летний Карреры тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 года. Под руководством итальянца "красно-белые" впервые за 16 лет стали чемпионами России, а в следующем сезоне выиграли Суперкубок страны и завоевали бронзовые медали. В середине нынешнего сезона Каррера был отправлен в отставку.

В сентябре 2018 года Каррера перевел Глушакова и защитника Андрея Ещенко в дублирующий состав. Причиной стало то, что игроки лайкнули стихотворения Андрея Назарова, которое содержало критику в адрес Карреры. После увольнения итальянец устроил для футболистов прощальный обед, пригласив всех, кроме Глушакова.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Марко Трабукки назвал главную ошибку Карреры в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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