Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
Андреа Д’Амико, агент главного тренера АЕКа Массимо Карреры, прокомментировал информацию о возможном возвращении итальянского специалиста в московский "Спартак".
"Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Возвращение в "Спартака"? Возможно. Но на данный момент он является тренером АЕКа. Нужно подождать. Пока что "Спартак" на связь не выходил", - приводит слова Д'Амико "Рейтинг букмекеров".
Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.
Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который действует до лета 2021 года.
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