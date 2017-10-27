Агент: "Касильяс уходит из "Порту"? Это безумие"

Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса Карло Кутропия опроверг слухи об уходе его клиента из своего клуба.

"Касильяс уходит? Это одна из сумасшедших новостей, которые я слышал, это безумие, и в этом нет правды. Конечно, это странно, что он не был задействован в последних играх команды. Но я верю, что Икер разговаривает с тренером каждый день - это проблемы между ними. Необходимо дать ему время, он абсолютно спокоен. Я читаю много сведений в прессе, все это ложно, и его уход меня удивил", - цитирует Кутропию AS.

Напомним, ранее появилась информация, что Касильяс может перейти в "Ливерпуль". | soccernews.ru