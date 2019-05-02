Агент Касильяса: "Продолжение карьеры - это не то, о чём мы беспокоимся в настоящий момент"

Карлос Кутропия, агент вратаря "Порту" Икера Касильяса, поделился мыслями о произошедшем с его клиентом.

Напомним, что накануне легендарный испанец перенёс инфаркт миокарда. Его прооперировали в одной из местных больниц.

"У Икера была интенсивная тренировка во вторник и ещё одна - в среду утром. В середине второго занятия он почувствовал себя нехорошо и ощутил боль в груди, рту и руках. Мы невероятно благодарны медицинскому штабу "Порту", который так быстро доставил Икера в больницу. Он не падал в обморок и не терял сознания. Икер плохо себя чувствовал, но не думал, что у него сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит, и узнал обо всём уже после операции. У Икера никогда не было симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, и подобная ситуация произошла с ним впервые. Все были шокированы этой новостью.

Ему очень повезло, что это произошло именно на базе клуба и что рядом были врачи. Если бы это случилось дома, зная Икера, он наверняка всё равно поехал бы на тренировку, и последствия были бы гораздо хуже. Что касается продолжения карьеры, это не то, о чём мы беспокоимся в настоящий момент. Важнее всего, что Икер в порядке и улыбается. Видеть его таким - это большое счастье для меня. Даже большее, чем триумф Испании на Чемпионате Мира. Это главная победа в жизни Икера", - цитирует агента Daily Mail.

37-летний Касильяс в течение карьеры выступал за "Реал" и "Порту". За сборную Испании сыграл 167 матчей и пропустил 94 гола. В активе голкипера 23 трофея.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал новость об инфаркте Касильяса. | http://soccernews.ru