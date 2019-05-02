Агент Касильяса: "Продолжение карьеры - это не то, о чём мы беспокоимся в настоящий момент"
Карлос Кутропия, агент вратаря "Порту" Икера Касильяса, поделился мыслями о произошедшем с его клиентом.
Напомним, что накануне легендарный испанец перенёс инфаркт миокарда. Его прооперировали в одной из местных больниц.
"У Икера была интенсивная тренировка во вторник и ещё одна - в среду утром. В середине второго занятия он почувствовал себя нехорошо и ощутил боль в груди, рту и руках. Мы невероятно благодарны медицинскому штабу "Порту", который так быстро доставил Икера в больницу. Он не падал в обморок и не терял сознания. Икер плохо себя чувствовал, но не думал, что у него сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит, и узнал обо всём уже после операции. У Икера никогда не было симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, и подобная ситуация произошла с ним впервые. Все были шокированы этой новостью.
Ему очень повезло, что это произошло именно на базе клуба и что рядом были врачи. Если бы это случилось дома, зная Икера, он наверняка всё равно поехал бы на тренировку, и последствия были бы гораздо хуже. Что касается продолжения карьеры, это не то, о чём мы беспокоимся в настоящий момент. Важнее всего, что Икер в порядке и улыбается. Видеть его таким - это большое счастье для меня. Даже большее, чем триумф Испании на Чемпионате Мира. Это главная победа в жизни Икера", - цитирует агента Daily Mail.
37-летний Касильяс в течение карьеры выступал за "Реал" и "Порту". За сборную Испании сыграл 167 матчей и пропустил 94 гола. В активе голкипера 23 трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
|27
|18
|Фейренсе
|31
|15