Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно"

Теги портуикер касильяс

Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно"
Карлос Кутропиа, агент голкипера "Порту" Икера Касильяса, рассказал о самочувствии своего клиента после перенесенного инфаркта во время тренировки.

"По ходу тренировки Икер почувствовал боли в груди, руках, лице. Врачи "Порту" проявили себя настоящими профессионалами, оперативно доставили Касильяса в больницу, где ему поставили катетер, провели операцию.

После обеда он уже шутил, превратившись в обычного Икера.

Я совершенно не ожидал, что с ним может произойти подобное. Это выяснилось лишь после. У Касильяса не было никаких симптомов. Так что это очень необычно для спортсмена.

Икеру очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно.

Возможно, набрав форму он продолжить играть", - приводит слова агента Cadena COPE.

Не пропустите: Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Балотелли сравнил Месси и Роналду

Балотелли сравнил Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 31 78
2 Порту Порту 31 76
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 31 70
4 Брага Брага 31 64
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 31 49
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 31 45
7 Белененсиш Белененсиш 31 40
8 Рио Аве Рио Аве 31 39
9 Санта-Клара Санта-Клара 31 38
10 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 31 36
11 Портимоненсе Портимоненсе 31 36
12 Маритиму Маритиму 31 36
13 Боавишта Боавишта 31 35
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 31 33
15 КД Тондела КД Тондела 31 31
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 31 31
17 Насьонал Насьонал 31 27
18 Фейренсе Фейренсе 31 15
Полная таблица

топ-5 тегов