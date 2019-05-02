Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно"
Карлос Кутропиа, агент голкипера "Порту" Икера Касильяса, рассказал о самочувствии своего клиента после перенесенного инфаркта во время тренировки.
"По ходу тренировки Икер почувствовал боли в груди, руках, лице. Врачи "Порту" проявили себя настоящими профессионалами, оперативно доставили Касильяса в больницу, где ему поставили катетер, провели операцию.
После обеда он уже шутил, превратившись в обычного Икера.
Я совершенно не ожидал, что с ним может произойти подобное. Это выяснилось лишь после. У Касильяса не было никаких симптомов. Так что это очень необычно для спортсмена.
Икеру очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно.
Возможно, набрав форму он продолжить играть", - приводит слова агента Cadena COPE.
Не пропустите: Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
|27
|18
|Фейренсе
|31
|15