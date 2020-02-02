Агент Кавани ответил президенту "Атлетико", который обвинил его в срыве трансфера форварда

Вальтер Фернандо, агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, прокомментировал слова президента "Атлетико" Энрике Сересо о срыве трансфера уругвайца.

"Вы считает, что Эдинсон, который месяц не выходил на поле, отказался от перехода потому, что я не получил свою комиссию? Вы думаете, что я бы не дал ему осуществить мечту?

Это разве мы устроили бардак в переговорах с ПСЖ? Если бы Кавани нужны были только деньги, то он перешел бы в "Манчестер Юнайтед" или "Челси". Трансфер сорвался не из-за нас. Просто "Атлетико" провалил переговоры, отказавшись заплатить ПСЖ требуемую сумму", - приводит слова Фернандо Marca.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" был готов заплатить за 32-летнего Кавани 15 миллионов евро и еще три миллиона в виде бонусов, но ПСЖ потребовал за игрока 20 миллионов. Контракт форварда с парижским клубом истекает летом. Таким образом, через полгода он, скорее всего, перейдет в другой клуб в статусе свободного агента.

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