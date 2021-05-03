Агент Кайо отреагировал на слухи о возможном уходе бразильца из "Краснодара"

Фото: инстаграм Кайо/Автор неизвестен

Нето Хеновес, агент бразильского защитника "Краснодара" Кайо, прокомментировал информацию о том, что его клиент может покинуть российский клуб в летнее трансферное окно.

"Пока эта информация не соответствует действительности. Возможно, клуб скоро передумает, но на сегодняшний день, уверяю вас, что это не так. Недоволен ли им Гончаренко? Я не знаю. Пока у нас та информация, которую я вам сказал", — приводит слова Хеновеса "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 25-летний Кайо провел за "Краснодар" 32 матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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