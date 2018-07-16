Агент Кинтеро подтвердил интерес "Локомотива"

Норман Капуоццо, агент полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Локомотива".

"Локомотив" - один из вариантов продолжения карьеры для него" - сказал агент.

Напомним, что трансфер Кинтеро, который хорошо проявил себя на ЧМ-2018, принадлежит "Порту", однако право выкупить футболиста за 3,7 миллиона евро есть у "Ривер Плейт". Президент аргентинского клуба собирается воспользоваться этим правом, а затем перепродать хавбека за 25 миллионов.

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