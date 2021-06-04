Агент Клаудиньо опроверг переговоры с "Зенитом"

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Агент Клаудиньо опроверг переговоры с "Зенитом"

Фото твиттер Central do RB Bragantino

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса, отреагировал на слухи, сватающие его клиента в "Зенит".

Ранее сообщалось, что питерский клуб сделал предложение о приобретении атакующего хавбека за 15 миллионов евро.

"Клаудиньо интересен многим клубам, но информация про предложение от "Зенита" - неправда. Представители клуба не связывались со мной. Сейчас я веду переговоры с другими клубами", - сказал агент.

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

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