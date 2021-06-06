Агент Клаудиньо прокомментировал слухи о переходе игрока в "Зенит"

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса, прокомментировал "СпортЭкспрессу" информацию о том, что игрок близок к переходу в "Зенит" за 15 миллионов евро.

Об этом сообщал журналист Бренно Беретта, добавив, что в сделку также включат бонусы.

"Предложений от "Зенита" пока не поступало", — сказал Гарсия "СЭ".

Клаудиньо забил 32 гола и отдал 24 голевые передачи в 122 играх за "Ред Булл Брагантино".

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