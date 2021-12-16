Агент Клаудиньо высказался о будущем игрока в "Зените"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, представитель бразильского хавбека петербургского "Зенита" Клаудиньо, высказался о возможном уходе футболиста зимой.

"Может ли Клаудиньо уйти зимой из "Зенита"? Нет, он останется. Он только приехал в Россию, и ему все нравится. Никто из европейских клубов по его трансферу не обращался", — сказал Гарсия для Sport24.

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл в 18 матчах "Зенита" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

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