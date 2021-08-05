Агент Клаудиньо высказался о переговорах с "Зенитом"
Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен
Луис Фернандо Гарсия, представитель бразильского хавбека "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса, высказался о переговорах с петербургским "Зенитом".
Сегодня сообщалось, что "Зенит" заплатит за игрока 15 миллионов евро плюс 20% от последующей продажи.
"Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо", – рассказал представитель бразильца.
В прошедшем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, с которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
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