Агент Клаудиньо высказался о переговорах с "Зенитом"

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Луис Фернандо Гарсия, представитель бразильского хавбека "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригеса, высказался о переговорах с петербургским "Зенитом".

Сегодня сообщалось, что "Зенит" заплатит за игрока 15 миллионов евро плюс 20% от последующей продажи.

"Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо", – рассказал представитель бразильца.

В прошедшем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, с которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

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