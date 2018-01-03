Агент: "Клопп не возглавит "Баварию"

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Агент: "Клопп не возглавит "Баварию"
Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Марк Козике опроверг слухи о том, что его клиент летом может возглавить "Баварию".

"Ничего подобного не будет", – приводит слова Козике Goal.com.

Напомним, что нынешний наставник "Баварии" Юпп Хайнкес не собирается продлевать свой контракт, который истекает летом.

Не пропустите: "Бавария" определилась с еще одним потенциальным кандидатом на замену Хайнкесу. | http://soccernews.ru

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