Агент: "Клопп не возглавит "Баварию"



Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Марк Козике опроверг слухи о том, что его клиент летом может возглавить "Баварию".

"Ничего подобного не будет", – приводит слова Козике Goal.com.

Напомним, что нынешний наставник "Баварии" Юпп Хайнкес не собирается продлевать свой контракт, который истекает летом.

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