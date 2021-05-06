Агент Клоппа сделал заявление о будущем тренера в "Ливерпуле"

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Агент Клоппа сделал заявление о будущем тренера в "Ливерпуле"

Фото сайт "Ливерпуля"

Марк Косицке, агент наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из мерсисайдского клуба.

"Продолжит ли Клопп работать в "Ливерпуле"? Абсолютно точно!" - цитирует агента Sky Sport Germany.

53-летний Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

В текущем розыгрыше АПЛ "красные" занимают седьмое место в турнирной таблице. Из остальных турниров команда уже вылетела.

Не пропустите: Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы. | http://soccernews.ru
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