Агент Клоппа сделал заявление о будущем тренера в "Ливерпуле"
Фото сайт "Ливерпуля"
Марк Косицке, агент наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из мерсисайдского клуба.
"Продолжит ли Клопп работать в "Ливерпуле"? Абсолютно точно!" - цитирует агента Sky Sport Germany.
53-летний Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.
В текущем розыгрыше АПЛ "красные" занимают седьмое место в турнирной таблице. Из остальных турниров команда уже вылетела.
Не пропустите: Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18