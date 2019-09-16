Агент Клоппа сказал, что тренер может покинуть "Ливерпуль" из-за плохой погоды в Великобритании
Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Марк Косицке сказал, что наставник может покинуть клуб по истечению срока трудового контракта из-за плохой погоды в Англии. Об этом сообщает DAZN.
"Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года, не секрет, что "Ливерпуль" хочет продлить его. Нужно ждать, как изменится погода в Великобритании. Не стоит недооценивать плохую погоду. Когда "Ливерпуль" обратился к нам с новым контрактом, мы попросили время подождать.
Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темнота, а иногда еще и дождь идет", - сказал Косицке.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов. После пяти туров АПЛ "Ливерпуль" с 15 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
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|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
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|5
|Вест Хэм Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|3
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|Манчестер Юнайтед
|4
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|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
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|Бернли
|4
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|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
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|Норвич Сити
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|Уотфорд
|4
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