Агент Клоппа сказал, что тренер может покинуть "Ливерпуль" из-за плохой погоды в Великобритании

1 Теги ливерпульюрген клопп

Агент Клоппа сказал, что тренер может покинуть "Ливерпуль" из-за плохой погоды в Великобритании

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Марк Косицке сказал, что наставник может покинуть клуб по истечению срока трудового контракта из-за плохой погоды в Англии. Об этом сообщает DAZN.

"Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года, не секрет, что "Ливерпуль" хочет продлить его. Нужно ждать, как изменится погода в Великобритании. Не стоит недооценивать плохую погоду. Когда "Ливерпуль" обратился к нам с новым контрактом, мы попросили время подождать.

Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темнота, а иногда еще и дождь идет", - сказал Косицке.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов. После пяти туров АПЛ "Ливерпуль" с 15 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

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