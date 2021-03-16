Агент Клоппа заверил, что его клиент не возглавит сборную Германии летом

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Агент Клоппа заверил, что его клиент не возглавит сборную Германии летомМарк Косицке, агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, высказался об информации о предполагаемом уходе немца из клуба летом.

Напомним, наставник сборной Германии Йоахим Лев объявил, что покинет свой пост после Чемпионата Европы. После этого появились слухи о том, что Бундестим возглавит Клопп.

"Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в "Ливерпуле" не закончена. Его контракт действует еще три года. Юрген четко дал понять это, так что какие-либо спекуляции исключены. Клопп безусловно полностью отработает свой контракт с клубом", - приволит слова агента Sport1.

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