Агент: "Когда дело касается Левандовски, всегда виноват я"

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Агент: "Когда дело касается Левандовски, всегда виноват я"Агент форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски Цесар Кухарски высказался о слухах, которые связывают польского бомбардира с клубами английской Премьер-Лиги.

"Я не хочу больше говорить о слухах, потому что все, что я говорю здесь, переводится на немецкий язык, и каждое слово анализируется средствами массовой информации. Тем не менее, я привык к тому, что я всегда виноват, когда речь идет о Левандовски. Однако я всегда говорил, и я по-прежнему придерживаюсь этого мнения, что "Бавария" - лучший клуб для развития его карьеры. И мое мнение не менялось - ни сегодня, ни вчера", - приводит слова 28-летнего нападающего Squawka.

Напомним, "Бавария" подпишет Горетцку через год. | soccernews.ru

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