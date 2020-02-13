Агент Кокорина: "Какие можно обсуждать перспективы? До завтра дожить надо"

Агент и отчим нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал, что думает о будущем футболиста. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что генеральный директор "Сочи" Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что форвард перейдет в клуб этой зимой.

"Да какие сейчас можно обсуждать перспективы? До завтра дожить сначала надо. Пока могу лишь подтвердить, что встреча с Ротенбергом состоялась, достигнуты принципиальные договоренности по переходу в "Сочи" до конца нынешнего сезона", - сказал агент.

Стоит отметить, что "Сочи" арендовал Кокорина ещё 21 января, но тогда футболист отказался менять команду.

Из-за демарша нападающего отправили в дубль "Зенита". Видимо, между ПФЛ и борьбой за выживание в РПЛ Александр выбрал второй вариант.

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