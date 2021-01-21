Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"

Теги спартак москвафиорентинаалександр кокорин

Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"

Тимофей Бердышев, агент форварда московского "Спартака" Александра Кокорина, рассказал, при каких условиях его клиент перейдёт в "Фиорентину".

"Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдёт в "Фиорентину". Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение. Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" выручат от трансфера Кокорина 3,5 миллиона евро, а также получат процент от его перепродажи. Сам нападающий согласился на уменьшение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро ради перехода в "Фиорентину". Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

29-летний футболист выступал за "Спартак" с августа, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Арустамян раскрыл новые подробности перехода Кокорина в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов