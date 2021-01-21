Агент Кокорина назвал условия для перехода игрока в "Фиорентину"

Тимофей Бердышев, агент форварда московского "Спартака" Александра Кокорина, рассказал, при каких условиях его клиент перейдёт в "Фиорентину".

"Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдёт в "Фиорентину". Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение. Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" выручат от трансфера Кокорина 3,5 миллиона евро, а также получат процент от его перепродажи. Сам нападающий согласился на уменьшение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро ради перехода в "Фиорентину". Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

29-летний футболист выступал за "Спартак" с августа, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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