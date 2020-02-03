Агент Кокорина о словах Ротенберга: "В "Сочи" Александр не собирается"

Агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался по поводу слов Бориса Ротенберга, заявившего о том, что он ждет игрока в "Сочи".

"В настоящий момент он находится в "Зените"-2. В "Сочи" он не собирается. Как будут развиваться события, я не готов ответить", - сказал Логинов.

Напомним, 21 января стало известно, что Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", однако позже стало известно, что трансфер не состоится, а игрок продолжит карьеру во второй команде петербургского клуба.

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