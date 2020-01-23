Агент Кокорина: "Очень не хотелось бы обидеть Ротенберга. Он порядочный, вменяемый человек"

Теги александр кокоринфк сочизенит санкт-петербург

Агент Кокорина: "Очень не хотелось бы обидеть Ротенберга. Он порядочный, вменяемый человек"

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина, ответил на вопросы о ситуации с возможной арендой футболиста в "Сочи".

"Я об этом услышал впервые позавчера от ваших коллег. Борис Ротенберг общался с Кокориным? Я не знаю. По крайней мере, я не участвовал при этих переговорах. Даже если такой разговор и был, я при нём не присутствовал. Они действительно знакомы. Где-то они могли пересекаться. Это могло быть осенью или ещё когда-то. И в шутку какое-то предложение могло прозвучать. Это я допускаю. Но я сомневаюсь, что были какие-то предметные разговоры. Для всех эта история как снег на голову. Мало того, она ещё и не совсем корректно развивается: игрок из СМИ узнал о том, что он в аренде в "Сочи". Вы должны знать, как это происходит: люди встречаются где-то неформально, шутки, ухмылки, перебросились парой фраз и разошлись.

Было ли официальное предложение? Нет. По крайней мере, я при этом не присутствовал. Всегда ли я присутствую на переговорах и при подписании контрактов? Не всегда. При подписании последнего контракта с "Зенитом" я не присутствовал. Он его подписывал самостоятельно. Почему так произошло, я не готов комментировать. Я точно знаю одно: Александр в "Сочи" не собирался переходить, никаких обещаний никому не давал. Мы связывались с ним. Возникшая ситуация его напрягает. Как и всех нас. Таким образом дела не ведутся. Не в курсе был ни футболист, ни тренер.

Я знаком с Борисом Ротенбергом. Он порядочный, вменяемый человек. Как эта ситуация могла произойти? Я уже говорил выше, что они могли где-то пересекаться. Но это точно не было три дня назад, а скорее всего до Нового года. И это скорее всего был разговор в формате шутки. Но я при этом не присутствовал. Телефон его у меня есть, но он человек занятой, серьёзный. Зачем я ему буду звонить, если я разговаривал с самим Александром, и он несколько раз мне чётко повторил: "Я в Сочи не поеду". Мне бы очень не хотелось бы обидеть Ротенберга. Он действительно очень порядочный и приличный человек. Он очень много делает для спорта, и делает это искренне", - сказал агент.

Напомним, что клубы согласовали аренду Кокорина до конца текущего сезона, однако нападающий отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ и продолжает тренироваться на сборе "Зенита" в Катаре.

Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассчитывает на 28-летнего игрока, но руководство питерского гранда может сослать его в дубль в случае срыва сделки с "Сочи".

Не пропустите: Гендиректор "Сочи": "Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России

Стали известны даты матчей 1/4 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов