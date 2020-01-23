Агент Кокорина: "Очень не хотелось бы обидеть Ротенберга. Он порядочный, вменяемый человек"

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина, ответил на вопросы о ситуации с возможной арендой футболиста в "Сочи".

"Я об этом услышал впервые позавчера от ваших коллег. Борис Ротенберг общался с Кокориным? Я не знаю. По крайней мере, я не участвовал при этих переговорах. Даже если такой разговор и был, я при нём не присутствовал. Они действительно знакомы. Где-то они могли пересекаться. Это могло быть осенью или ещё когда-то. И в шутку какое-то предложение могло прозвучать. Это я допускаю. Но я сомневаюсь, что были какие-то предметные разговоры. Для всех эта история как снег на голову. Мало того, она ещё и не совсем корректно развивается: игрок из СМИ узнал о том, что он в аренде в "Сочи". Вы должны знать, как это происходит: люди встречаются где-то неформально, шутки, ухмылки, перебросились парой фраз и разошлись.

Было ли официальное предложение? Нет. По крайней мере, я при этом не присутствовал. Всегда ли я присутствую на переговорах и при подписании контрактов? Не всегда. При подписании последнего контракта с "Зенитом" я не присутствовал. Он его подписывал самостоятельно. Почему так произошло, я не готов комментировать. Я точно знаю одно: Александр в "Сочи" не собирался переходить, никаких обещаний никому не давал. Мы связывались с ним. Возникшая ситуация его напрягает. Как и всех нас. Таким образом дела не ведутся. Не в курсе был ни футболист, ни тренер.

Я знаком с Борисом Ротенбергом. Он порядочный, вменяемый человек. Как эта ситуация могла произойти? Я уже говорил выше, что они могли где-то пересекаться. Но это точно не было три дня назад, а скорее всего до Нового года. И это скорее всего был разговор в формате шутки. Но я при этом не присутствовал. Телефон его у меня есть, но он человек занятой, серьёзный. Зачем я ему буду звонить, если я разговаривал с самим Александром, и он несколько раз мне чётко повторил: "Я в Сочи не поеду". Мне бы очень не хотелось бы обидеть Ротенберга. Он действительно очень порядочный и приличный человек. Он очень много делает для спорта, и делает это искренне", - сказал агент.

Напомним, что клубы согласовали аренду Кокорина до конца текущего сезона, однако нападающий отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ и продолжает тренироваться на сборе "Зенита" в Катаре.

Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассчитывает на 28-летнего игрока, но руководство питерского гранда может сослать его в дубль в случае срыва сделки с "Сочи".

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