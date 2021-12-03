Агент Кокорина отреагировал на слухи о скором уходе россиянина из "Фиорентины"

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Агент Кокорина отреагировал на слухи о скором уходе россиянина из "Фиорентины"

Фото твиттер "Фиорентины"

Тимофей Бердышев, агент нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, дал понять, что обсуждать будущее его клиента пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист зимой либо вернётся в Россию, либо перейдёт в клуб из ОАЭ.

"Пока Александр игрок "Фиорентины". Зима наступит, будем смотреть. Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин - игрок "Фиорентины". Между прочим, последнее время он выходит и играет.

Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в "Фиорентине". Когда клуб что-то скажет - устраиваем, не устраиваем, - или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора", - сказал агент.

Россиянин в текущем сезоне поучаствовал в 4 матчах "Фиорентины". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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