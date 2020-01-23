Агент Кокорина ответил владельцу "Сочи"

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Агент Кокорина ответил владельцу "Сочи"

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина, отреагировал на заявление владельца "Сочи" Бориса Ротенберга.

По словам бизнесмена, футболист знал об аренде до официального объявления о переходе, потому что они напрямую обсуждали этот вопрос.

"У нас абсолютно понятная история - Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из "Зенита"? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе", - сказал агент.

Напомним, что клубы согласовали аренду Кокорина до конца текущего сезона, однако нападающий отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ и продолжает тренироваться на сборе "Зенита" в Катаре.

Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассчитывает на 28-летнего игрока, но руководство питерского гранда может сослать его в дубль в случае срыва сделки с "Сочи".

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