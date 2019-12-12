Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать

Отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что не знает, когда игрок сможет выйти на поле. Об этом информирует "Спорт день за днем".

"Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это права.

Что касается выхода Александра на поле, то понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют?" - сказал Логинов.

Напомним, что Кокорин с октября 2018-го по сентябрь 2019 года находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.

После освобождения игрок заключил контракт с "Зенитом", но РФС отказался дозаявлять форварда до зимнего перерыва.

А еще: Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюремного заключения| http://soccernews.ru 

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"

"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов