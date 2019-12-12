Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать

Отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что не знает, когда игрок сможет выйти на поле. Об этом информирует "Спорт день за днем".



"Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это права.

Что касается выхода Александра на поле, то понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют?" - сказал Логинов.

Напомним, что Кокорин с октября 2018-го по сентябрь 2019 года находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в исправительной колонии.

После освобождения игрок заключил контракт с "Зенитом", но РФС отказался дозаявлять форварда до зимнего перерыва.

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