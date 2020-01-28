Агент Кокорина прокомментировал переход игрока в "Зенит-2"

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Агент Кокорина прокомментировал переход игрока в "Зенит-2"

Агент и отчим нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал переход футболиста в "Зенит-2". Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее жена футболиста сообщила, нападающий не уйдет в аренду в "Сочи", а будет выступать в "Зенитом-2". Позже Кокорин подтвердил эту информацию.

"То, что "Зенит" отправляет Александра в "Зенит-2", не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права.

Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, "Зенит-2" едет в Турцию, надо понять, как туда добираться", - сказал Логинов.

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