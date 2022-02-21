Агент Кокорина раскрыл степень серьёзности травмы игрока

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Агент Кокорина раскрыл степень серьёзности травмы игрока

Фото твиттер "Фиорентины"

Тимофей Бердышев, агент нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал о повреждении своего клиента.

"Ничего серьёзного! Скоро Кокорин будет в строю. Всё нормально", - сказал агент.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин сыграл 6 матчей, результативными действиями не отличался.

В последний раз российский форвард выходил на поле 10 января.

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