Агент Кокорина рассказал о состоянии форварда

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Агент Кокорина рассказал о состоянии форварда

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал о состоянии игрока.

"У Кокорина все нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок "Фиорентины", – приводит слова Бердышева "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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