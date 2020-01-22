Агент Кокорина: "Саша может поехать в Сочи только на отдых"

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал информацию об аренде футболиста в "Сочи".

"Насколько я знаю, Кокорин сейчас лежит отдыхает после тренировки. Он в подвешенном состоянии? В подвешенном состоянии только те, кто придумал его переход в "Сочи".

Саша не собирается в "Сочи". Может поехать в Сочи только на отдых летом. И слова Медведева ничего не меняют", - заявил агент.

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