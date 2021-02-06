Агент Кокорина высказался о дебюте форварда за "Фиорентину"

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Агент Кокорина высказался о дебюте форварда за "Фиорентину"

Тимофей Бердышев, агент нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, дал оценку дебютному появлению своего клиента в составе "фиалок".

29-летний форвард вышел на замену в матче с "Интером", в котором команда россиянина уступила со счётом 0:2.

"Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы", - сказал агент.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

Не пропустите: Сёмин оценил дебют Кокорина за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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