Агент Кокорина высказался о ситуации с арендой игрока в "Сочи"

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Агент Кокорина высказался о ситуации с арендой игрока в "Сочи"

Отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался по поводу аренды футболиста в "Сочи".

Ранее сообщалось, что в товарищеском матче Кокорин оформил хет-трик.

"Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос к "Сочи" - а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в "Зенит", насколько я понимаю, он и сейчас с "Зенитом" на сборах, куда ему возвращаться?

Заканчивается ли контракт Кокорина с "Зенитом" летом? Если то, что у него есть, можно назвать контрактом - тогда да, заканчивается летом", - сказал Логинов

Напомним, что 28-летний футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

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