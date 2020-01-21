Агент Кокорина высказался о ситуации с арендой игрока в "Сочи"
Отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался по поводу аренды футболиста в "Сочи".
Ранее сообщалось, что в товарищеском матче Кокорин оформил хет-трик.
"Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос к "Сочи" - а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в "Зенит", насколько я понимаю, он и сейчас с "Зенитом" на сборах, куда ему возвращаться?
Заканчивается ли контракт Кокорина с "Зенитом" летом? Если то, что у него есть, можно назвать контрактом - тогда да, заканчивается летом", - сказал Логинов
Напомним, что 28-летний футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.
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