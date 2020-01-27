Агент Кокорина заявил, что форвард не поедет на сбор "Сочи"

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

Агент Кокорина заявил, что форвард не поедет на сбор "Сочи"
Кирилл Логинов, агент нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что его подопечный не поедет на сбор с "Сочи".

"Поедет ли он на второй сбор с "Сочи"? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с "Зенитом-2"? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды", - приводят слова Логинова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Впрочем, футболист отказывается менять клуб и поэтому на данный момент находится на сборе "Зенита".

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