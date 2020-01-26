Агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в "Динамо"

Агент форварда "Динамо" Николая Комличенко Олег Артёмов прокомментировал трансфер футболиста в московский клуб из "Млады-Болеслав". Об этом информирует "Чемпионат".

"Николай давно заслужил шанс пойти на повышение. Как минимум на протяжении двух сезонов подряд Комличенко показывал свой уровень, переписал рекорды чешского футбола и уже навсегда вошёл в историю этой страны.

Почему именно "Динамо"? Этот клуб был наиболее конкретен и настойчив", - сказал агент.

Напомним, с 24-летним игроком был подписан контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Динамо" заплатит за футболиста 3,5 миллиона евро.

Комличенко выступал за "Младу Болеслав" с 2017 года. За это время он провел 74 игры, в которых отметился 46 голами и 14 ассистами.

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