Агент Компаоре отреагировал на информацию об интересе "Спартака"

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Агент Компаоре отреагировал на информацию об интересе "Спартака"

Лансине Силуе, агент нападающего тунисского "Клуб Африкен" и сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре, прокомментировал новость о желании московского "Спартака" подписать его клиента.

"Спартак" заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу. Бассиру сказал мне, что хотел бы играть в "Спартаке". Чемпионат России - это новый вызов, и он готов его принять", - сказал агент.

21-летний Компаоре является воспитанником клуба "АС Сонабел". В нынешнем сезоне он провел за "Клуб Африкен" 13 матчей в чемпионате Туниса, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 750 тысяч евро.

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