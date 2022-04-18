Агент Комппера дал амбициозный прогноз на карьеру тренера "Локомотива"

Фото: твиттер "Локомотива"\Автор неизвестен

Арманд Дурн, агент тренера московского "Локомотива" Марвина Комппера, поделился мнением о будущем своего клиента.

"Контракт, подписанный с "Локомотивом", рассчитан на два с половиной года. По моему мнению, мистер Комппер может стать одним из лучших тренеров в истории благодаря своим качествам. Я так считаю не только потому, что он обладает фантастическими футбольными знаниями, но в первую очередь из-за того, каким человеком он является.

Он может сработаться с каждым, он очень чуток и с ним всегда легко найти общий язык из-за уровня его интеллекта - к примеру, я не встречал футболиста, который прочел бы больше книг, чем он. Марвин всегда думает не о самой проблеме, а о ее решении. Это отличает его от многих специалистов.

Я считаю, что работая с ним, каждый игрок становится лучше. И каждый футболист, который хочет расти, с удовольствием будет работать с мистером Комппером. Я уверен, что он продолжит строить сильную команду в «Локомотиве» и продолжит делать сильнее всех вокруг себя", - сказал Дурн.

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