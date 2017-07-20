Агент Кондогбия опроверг интерес со стороны "Валенсии"

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Агент Кондогбия опроверг интерес со стороны "Валенсии"

Эван Кондогбия, брат и агент хавбека миланского "Интера" Жоффрея Кондогбия, прокомментировал трансферные слухи вокруг футболиста.

"Я могу опровергнуть информацию об интересе "Валенсии". С ними у нас ничего нет. Нам звонили из ПСЖ и "Барселоны". Но это был просто разговор, не более того. Жоффрей абсолютно всем доволен в "Интере". Ему хорошо в Милане. Он сфокусирован на работе. Шансы Кондогбия остаться в "Интере" высоки, но это зависит не только от нас, но и от клуба" - приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что 24-летний Кондогбия выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 56 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru

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