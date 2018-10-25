Агент Конте опроверг контакты своего клиента с "Реалом"

Теги антонио контереал мадрид

Агент Конте опроверг контакты своего клиента с "Реалом"Агент и брат известного итальянского тренера Антонио Конте Даниэле опроверг контакты своего клиента и родственника с мадридским "Реалом".

"Антонио находится в отпуске, и он не получил никаких звонков из "Реала". "Реал Мадрид" - это очень большой клуб, но контакта между нами не было", - приводит слова Даниэле Конте Cadena SER.

Последним клубом Конте был "Челси". "Аристократы" решили прекратить сотрудничество с итальянцем летом текущего года.

Напомним, на Конте появился еще один претендент. | soccernews.ru

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