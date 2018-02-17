Агент Конте прояснил будущее своего клиента

Федерико Пасторелло, агент главного тренера "Челси" Антонио Конте, прояснил будущее своего клиента.

"Думаю, он будет работать в "Челси" в следующем сезоне, так как его контракт действует до 2019 года, а Антонио не любит оставлять незавершённые дела" - цитирует агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что Конте может быть уволен из "Челси" в связи с конфликтом с руководством клуба.

Не пропустите: Конте отказался принять футболку "Манчестер Юнайтед" с подписью Моуринью. | http://soccernews.ru