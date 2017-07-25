Агент: "Конти близок к переходу в "Зенит"

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Агент: "Конти близок к переходу в "Зенит"Питерский "Зенит" может пополнится очередным новичком - защитником аргентинского "КолонаХерманом Конти.

Об этом, как информирует bobsoccer.ru, сообщил агент 23-летнего бека Николас Карамбула. В частности, он рассказал: "Конти действительно близок к переходу в "Зенит". На сегодня все договоренности достигнуты, не хватает только технической формальности - подписи сторон. Договоренности с "Зенитом" не так просто удалось добиться, Манчини изначально был против данного перехода и мой партнер в России приложил титанические усилия для изменения решения итальянского специалиста.

Что касается договоренности клубов, то тут также не существует проблем, у меня имеется разрешение от президента Хосе Нестора Виньятти на ведение переговоров с "Зенитом".

Если бы не удалось договорится с "Зенитом"? Думаю игрок вряд ли бы остался в Аргентине, у нас была альтернатива в лице трех итальянских клубов".

Напомним, Кайо не собирается переходить в "Зенит". | soccernews.ru

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