Агент: "Конти близок к переходу в "Зенит"

Питерский "Зенит" может пополнится очередным новичком - защитником аргентинского "Колона" Херманом Конти.

Об этом, как информирует bobsoccer.ru, сообщил агент 23-летнего бека Николас Карамбула. В частности, он рассказал: "Конти действительно близок к переходу в "Зенит". На сегодня все договоренности достигнуты, не хватает только технической формальности - подписи сторон. Договоренности с "Зенитом" не так просто удалось добиться, Манчини изначально был против данного перехода и мой партнер в России приложил титанические усилия для изменения решения итальянского специалиста.

Что касается договоренности клубов, то тут также не существует проблем, у меня имеется разрешение от президента Хосе Нестора Виньятти на ведение переговоров с "Зенитом".

Если бы не удалось договорится с "Зенитом"? Думаю игрок вряд ли бы остался в Аргентине, у нас была альтернатива в лице трех итальянских клубов".

Напомним, Кайо не собирается переходить в "Зенит". | soccernews.ru