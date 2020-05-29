Агент косвенно подтвердил интерес к Жоржиньо со стороны ПСЖ и "Баварии"

Жоао Сантос, агент полузащитника "Челси" Жоржиньо, признался, что в подписании его клиента действительно заинтересованы несколько клубов.

"Конечно Жоржиньо нравится Сарри, учитывая историю их взаимоотношений. Но у игрока ещё три года по контракту с "Челси" и его всё устраивает. Впрочем, если поступит достаточно весомое предложение, то трансфер может состояться. Два европейских топ-клуба, не из Италии, со мной уже контактировали", - приводит слова агента Goal.com.

Ранее СМИ писали, что помимо "Ювентуса", который возглавляет Маурицио Сарри, на хавбека претендуют "Бавария" и ПСЖ.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл за "синих" 37 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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