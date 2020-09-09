Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"

Агент форварда "Барселоны" Филиппе Коутинью сообщил, что футболист останется в каталонском клубе, так как в нем заинтересован главный тренер Роналд Куман.

"Коутинью хотел вернуться в "Барселону" 7 сентября, но это произошло раньше, так как он не хотел терять форму. "Барселона" изменится, так как Коутинью, Дембеле и Гризманн станут частью команды в этом сезоне", - цитирует агента talkSports.

Сезон-2019/20 футболист провел в аренде в "Баварии", став с командой чемпионом Германии, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость полузащитника - 120 миллионов евро. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

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