Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"

Теги барселонафилиппе коутиньо

Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"

Агент форварда "Барселоны" Филиппе Коутинью сообщил, что футболист останется в каталонском клубе, так как в нем заинтересован главный тренер Роналд Куман.

"Коутинью хотел вернуться в "Барселону" 7 сентября, но это произошло раньше, так как он не хотел терять форму. "Барселона" изменится, так как Коутинью, Дембеле и Гризманн станут частью команды в этом сезоне", - цитирует агента talkSports.

Сезон-2019/20 футболист провел в аренде в "Баварии", став с командой чемпионом Германии, обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость полузащитника - 120 миллионов евро. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Коутиньо прервал отпуск ради предсезонки в "Барселоне"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов