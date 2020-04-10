Агент Коутиньо прокомментировал будущее игрока
Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, прокомментировал будущее игрока.
"Не является секретом, что я фанат "Арсенала". Однако у меня нет предпочтений касательно того, куда перейдет футболист. Я не стремлюсь продвинуть кого-то в тот или иной клуб.
В Англии Коутиньо провел игру Лиги Чемпионов, после матча мы долго общались. АПЛ - это лига, в которой ему нравилось выступать. Может быть он хочет снова вернуться туда", - приводит слова агента Sky Sports.
С лета 2019 года Коутиньо находится в аренде в "Баварии", где провел 32 игры, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
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|20
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|5
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|20
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14