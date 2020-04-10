Агент Коутиньо прокомментировал будущее игрока

1 Теги барселонафилиппе коутиньобавария мюнхен

Агент Коутиньо прокомментировал будущее игрока

Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, прокомментировал будущее игрока.

"Не является секретом, что я фанат "Арсенала". Однако у меня нет предпочтений касательно того, куда перейдет футболист. Я не стремлюсь продвинуть кого-то в тот или иной клуб.

В Англии Коутиньо провел игру Лиги Чемпионов, после матча мы долго общались. АПЛ - это лига, в которой ему нравилось выступать. Может быть он хочет снова вернуться туда", - приводит слова агента Sky Sports.

С лета 2019 года Коутиньо находится в аренде в "Баварии", где провел 32 игры, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: "Барселона" придумала способ избавиться от Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хочет,не хочет - всем плевать!Теперь это проблемы инопланетного...Бугага!

Ответить

главное

"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Барселона" намерена перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов