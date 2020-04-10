Агент Коутиньо прокомментировал будущее игрока

Киа Джурабчиан, агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, прокомментировал будущее игрока.

"Не является секретом, что я фанат "Арсенала". Однако у меня нет предпочтений касательно того, куда перейдет футболист. Я не стремлюсь продвинуть кого-то в тот или иной клуб.

В Англии Коутиньо провел игру Лиги Чемпионов, после матча мы долго общались. АПЛ - это лига, в которой ему нравилось выступать. Может быть он хочет снова вернуться туда", - приводит слова агента Sky Sports.

С лета 2019 года Коутиньо находится в аренде в "Баварии", где провел 32 игры, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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