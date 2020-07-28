Агент Коутиньо рассказал о ближайших планах бразильца

Киа Джурабчиан, агент бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщил, что его клиент хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

"Не секрет, что Коутиньо хочет вернуться в Англию. К нему есть значительный интерес, но вопрос по-прежнему открыт", - приводит слова Джурабчиана Talksport.

Напомним, что ранее хавбек играл в Англии за "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды. В составе немецкого клуба он провел 34 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. "Бавария" имела право выкупить трансфер хавбека за 120 миллионов евро, но клуб отказался от данной опции. Контракт игрока с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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