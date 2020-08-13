Агент Коутиньо рассказал о ближайших планах футболиста
Агент хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который играет за "Баварию" на правах аренды, рассказал о планах футболиста.
"Коутиньо сосредоточен на выходе в следующий раунд Лиги Чемпионов. У него впереди большой матч. У Филиппе сложная ситуация, но он хочет играть с "Барселоной" и выиграть Лигу Чемпионов.
У "Баварии" отличный потенциал для победы на турнире. После Лиги Чемпионов мы сядем и поговорим. Филиппе хочет вернуться в Премьер-лигу. Но финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса сыграет роль, так как он дорогой футболист", - цитирует агента TalkSPORT.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может отдать Коутиньо в аренду с правом последующего выкупа.
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14