Агент Коутиньо рассказал о ближайших планах футболиста

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Агент Коутиньо рассказал о ближайших планах футболиста

Агент хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который играет за "Баварию" на правах аренды, рассказал о планах футболиста.

"Коутиньо сосредоточен на выходе в следующий раунд Лиги Чемпионов. У него впереди большой матч. У Филиппе сложная ситуация, но он хочет играть с "Барселоной" и выиграть Лигу Чемпионов.

У "Баварии" отличный потенциал для победы на турнире. После Лиги Чемпионов мы сядем и поговорим. Филиппе хочет вернуться в Премьер-лигу. Но финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса сыграет роль, так как он дорогой футболист", - цитирует агента TalkSPORT.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может отдать Коутиньо в аренду с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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