Агент Коутиньо: "То, что Гризманн будет заменой Филиппе - неправда"

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Агент Коутиньо: "То, что Гризманн будет заменой Филиппе - неправда"

Агент хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо Андреа Бертолуччи заявил, что нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн будет приобретен каталонским клубом не для того, чтобы заменить его клиента. Об этом пишет Goal.

"То, что Гризманн будет заменой Коутиньо - неправда.

Я не понимаю, почему так говорят, но я не хочу больше это обсуждать. Это ложь", - сказал агент. 

Напомним, вчера 14 мая, Гризманн объявил о том, что покидает мадридский клуб. Скорее всего, его приобретет "Барселона" этим летом. 

Также сообщалось, что 26-летний Коутиньо может перейти в ПСЖ. 

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 35 матчах в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав 2 ассиста. 

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