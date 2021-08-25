Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении хавбека в АПЛ

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Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении хавбека в АПЛ

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Киа Журабчиан, агент бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, поделился мнением о возможном возвращении игрока в чемпионат Англии.

"Ливерпуль" находится глубоко в сердце Филиппе. Он болел за этот клуб в прошлом сезоне и надеялся на их чемпионство. Он слишком привязан к команде, чтобы перейти в другой клуб из АПЛ", - приводит слова агента Sky Sports.

Напомним, что Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 годы. В прошлом сезоне 29-летний бразилец провел за "Барселону" 14 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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