Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении хавбека в АПЛ
Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен
Киа Журабчиан, агент бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, поделился мнением о возможном возвращении игрока в чемпионат Англии.
"Ливерпуль" находится глубоко в сердце Филиппе. Он болел за этот клуб в прошлом сезоне и надеялся на их чемпионство. Он слишком привязан к команде, чтобы перейти в другой клуб из АПЛ", - приводит слова агента Sky Sports.
Напомним, что Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 годы. В прошлом сезоне 29-летний бразилец провел за "Барселону" 14 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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Определились 29 участников Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18