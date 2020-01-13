Агент Крала отреагировал на интерес "Ньюкасла"

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Агент Крала отреагировал на интерес "Ньюкасла"

Кароль Кисел, агент хавбека московского "Спартака" Алекса Крала, сделал заявление о будущем своего клиента на фоне слухов об интересе к нему со стороны "Ньюкасла".

"Да, многие команды, особенно в АПЛ, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в "Спартаке", - сказал агент.

21-летний Крал перешёл в "Спартак" прошлым летом из "Славии" за 12 миллионов евро, заключив контракт до 2024 года.

Чешский хавбек провёл за "красно-белых" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Крал высказался о своей адаптации в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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