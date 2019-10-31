Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ

Агент игрока "Спартака" Алекса Крала рассказал об интересе английский клубов к его клиенту. Об этом сообщает iSport.cz.



Ранее сообщалось, что скауты "Эвертона" и еще двух клубов АПЛ просматривали футболиста на матче красно-белых с "Локомотивом" (3:0).



"Алекс рад быть в "Спартаке". Мы уверены, что это правильный шаг в его карьере.

Интерес к нему со стороны английских клубов не является секретом, нет смысла это отрицать. Но за ним следят не только в Англии, есть еще несколько заинтересованных стран", - сказал агент.



Напомним, 21-летний футболист перешел в "Спартак" этим летом из "Славии" за 12 миллионов евро.

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