Агент: "Кришито был бы рад перейти в "Наполи"

Агент защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико высказался о желании своего клиента вернуться в Италию.

"Что касается слухов о "Наполи", то контракт Кришито с "Зенитом" истекает в июне 2018-го года и российский клуб действительно хочет его продлить. "Наполи" нужны будут новички в январе, но этот переход маловероятен. В настоящий момент нет диалога между ними и "Зенитом" по Кришито. Но он был бы очень рад перейти в "Наполи", - цитирует Д’Амико чемпионат.com.

Напомним, Кокорин высказался о ближайших целях "Зенита". | soccernews.ru