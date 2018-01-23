Агент Кришито: "Хотим сделать паузу"

Агент защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико прокомментировал слухи о возможной смене команды его клиентом.

"На данный момент мы хотим сделать паузу. Не хотелось бы комментировать какую-либо информацию", - приводит слова агента 31-летнего бека "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Манчини прокомментировал разгромную победу "Зенита" над "Копенгагеном". | soccernews.ru