Агент Кришито: "Мы не договаривались с "Зенитом" о продлении контракта"
Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг информацию о том, что его клиент продлит контракт с клубом до 2020 года.
"Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с "Зенитом", не соответствует действительности. Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение.
Кришито счастлив в "Зените" и гордится тем, что играет за клуб из Санкт-Петербурга. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан", – приводят слова Кришито российские СМИ.
Напомним, что нынешний контракт 30-летнего Кришито с клубом истекает летом 2018 года.
Не пропустите: "Зенит" продлит контракт с Кришито. | http://soccernews.ru
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